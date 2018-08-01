«التقنية» و«بلاك بورد» تنشئان أول مركز للتميز بالتعليم الرقمي في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت كليات التقنية العليا اتفاقية شراكة مع «بلاك بورد» بهدف توفير وتطوير برامج وتكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي في الدولة، وتمثل بلاك بورد مؤسسة عالمية تعمل مع مؤسسات التعليم في جمع التجارب العالمية وتطوير تجربة التعليم الرقمية وتطوير مهارات الكوادر التعليمية في مجال الاستخدام التقني بما يدعم توقعات واحتياجات طلبة القرن الـ 21، وتتضمن الاتفاقية تأسيس أول مركز للتميز في التعليم الرقمي بالشرق الأوسط.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومن طرف بلاك بورد بيل بولهاوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاك بورد، وذلك في أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور الدكتور جهاد مهيدات نائب مدير كليات التقنية العليا لشؤون تكنولوجيا التعليم، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

تقنيات ذكية

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا: «استثمار التقنيات الذكية في خدمة العملية التعليمية هو هدف استراتيجي لكليات التقنية العليا والذي ينعكس على الارتقاء بأداء هذه الكليات ودفعها نحو فضاءات جديدة من الريادة والتميز في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة كتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، والتي تتطلب منا توظيف المهارات المتقدمة في تطويع هذه التكنولوجيا للوصول لمستهدفات مئوية الإمارات2071 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي».

وأضاف معاليه: «يشكل التعاون بين كليات التقنية العليا وبلاك بورد قفزة نوعية لتحقيق التحول الذكي في الكليات، والذي سيساعد أعضاء الهيئات التدريسية على اكتساب منظومة متكاملة من المهارات المتقدمة والخبرة العملية الضرورية التي تسهم في الارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، والمضي قدماً في استشراف وظائف المستقبل ومتطلباته، وهذا الأمر ينعكس بطبيعة الحال على الارتقاء بقدرات وإمكانات الطلبة في هذا المجال، وتوظيف قدرات الشباب وطاقاتهم وتكريس مساهمتهم المستقبلية في النهوض بالقطاعات الحيوية في الدولة، وبناء اقتصاد المعرفة، ورفع تنافسية الدولة».

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لكليات التقنية العليا وجهودها الحالية لتعزيز التحول الرقمي للحرم الجامعي، وهذا ما أكد عليه الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، لافتاً إلى أن هذه الشراكة ستدعم الكليات في مواجهة التحديات المتعلقة بالتطور التكنولوجي في قطاع التعليم في إطار المتغيرات التكنولوجية العالمية التي باتت تؤثر في عملية إعداد المخرجات اللازمة لوظائف المستقبل، مما تطلب تعزيز التحول الرقمي لضمان النجاح الطلابي وجاهزية المدرسين لتلبية احتياجات طلبة القرن الـ21 وتوفير المعلم الإلكتروني بما يدعم التحول الرقمي المؤسسي.

مراحل

وذكر الدكتور الشامسي أن اتفاقية التعاون ستطبق على مراحل عدة، الأولى تتعلق بالتأسيس لنموذج متميز عالمي في التعليم الرقمي بالدولة من خلال مركز تميز متخصص، والمرحلة الثانية ستعمل خلالها الكليات كشريك مع بلاك بورد في شهادات التعليم الرقمي، وفي المرحلة الثالثة سيتم التركيز على تطوير الابتكار والتحول التكنولوجي.