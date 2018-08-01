أبوظبي تستضيف مسابقة عالمية لاختيار أفضل ابتكارات تكنولوجيا التعليم

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي مسابقة عالمية لاختيار أفضل ابتكارات تكنولوجيا التعليم 2018 في الخامس عشر من الشهر الجاري، وبتمويل يصل إلى 270 ألف دولار.

وتشمل المسابقة 6 فئات هي «المناهج الدراسية»، و«التعلم عن بعد»، و«البيانات»، و«التعلم مدى الحياة»، و«المكملات التعليمية»، و«تحليلات السلوك».

وتتلقى الشركة أو المشروع الناشئ الفائز تمويلاً يصل إلى 150 ألف دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 20 ألف دولار أميركي سيتم منحه للفائز في كل فئة من الفئات الست المذكورة، أي بإجمالي تمويل يصل إلى 270 ألف دولار أميركي.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب لشركة «كريبتو لابز»: «يشهد عالمنا تغيرات كبيرة بوتيرة سريعة، مما يملي علينا ضرورة التكيف مع جميع التغيرات التي تحدث في عصرنا الحالي، ولا ريب أنه في هذا السياق من التحولات العلمية الكبرى، يعدّ التعليم عنصراً قيماً وحيويّاً لتطور البشرية».

وأضاف: «نحتاج إلى النظر في تعزيز التعليم كما نعرفه، وتوسيع أفق ما نتعلمه، وكيفية تعلمنا له، والتدريب المناسب الذي يتواءم مع التغيرات القائمة. وأكد أن المسابقة ستحرك عجلة الإبداع والابتكار التي تساعدنا على مواكبة التغيرات».