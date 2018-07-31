صندوق الوطن و«ستراتا» يتعاونان في تمكين الموهوبين بعلوم الطيران

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

وقع صندوق الوطن وشركة ستراتا للتصنيع ش م خ (ستراتا)، اتفاقية استراتيجية للتعاون المشترك، بهدف العمل من خلال مبادرة «موهبتنا» لاستكشاف وتمكين الموهوبين في علوم الطيران، والمساهمة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في المجال.

وتنص مذكرة التفاهم على قيام الطرفين بإطلاق برنامج تدريبي صيفي مدته أسبوعان، وذلك في الفترة من 22 يوليو وحتى 2 أغسطس وإطلاق «تحدي ستراتا» من 2 أغسطس وحتى نهاية شهر ديسمبر، يستهدف ذوي الأداء العلمي المتقدم لإثراء معارفهم في مجال علوم الطيران، وصقل مهاراتهم في بناء أجزاء الطائرات من خلال إطلاعهم على نظريات الفيزياء على أيدي نخبة من المختصين في المجال.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز التفكير النقدي للمشاركين، كما يسعى إلى تطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحليل والاستنتاج، وذلك من خلال فتح المجال أمامهم لتطبيق المنهجيات العلمية المناسبة لحل المشكلات بشكل مستقل وتعاوني.

ركيزة

وقال محمد القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «يحتل قطاع الطيران أهمية كبرى في رؤى القيادة الرشيدة المستقبلية لدولة الإمارات، فهو من القطاعات التي ستكون ركيزة أساسية لصناعة مستقبل مشرق لدولتنا».

وأكّد إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ«ستراتا» أهمية غرس الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الشباب، واستكشاف مواهبهم من المراحل المبكرة.