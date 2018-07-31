غرفة دبي تختتم برنامج التدريب الصيفي للطلبة المواطنين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي برنامجها التدريبي الصيفي، الذي ضم 25 طالبة بحفل نظمته مؤخراً في مقرها الرئيسي بدبي، ما يرفع عدد الطلبة المواطنين الذين دربتهم الغرفة إلى أكثر من 120 طالباً وطالبة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

ويأتي برنامج التدريب الصيفي، الذي استمر لمدة أسبوعين، في إطار التزام الغرفة ببرامج التوطين الاستراتيجية، وتدريب وتمكين الموارد البشرية المواطنة، حيث شمل التدريب طلبة جامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة الشارقة وجامعة خليفة والجامعة الأميركية في دبي.

وهدف البرنامج إلى توفير تجربة مهنية غنية للطلبة المواطنين عبر برنامج مكثف لمدة أسبوعين، وصقل مهاراتهم في بيئة عمل تكسبهم الخبرة اللازمة لتطوير مستقبلهم المهني، وتساعدهم على الاستفادة من العطلة الصيفية في تنمية الخبرات والمهارات التي يحتاجونها في بيئة العمل الواقعية.

اختصاصات

وتنوعت اختصاصات الطلبة المتدربين لتشمل علوم البيئة والمحاسبة والعلاقات الدولية والإعلام والتعليم وتقنية المعلومات، في حين استفاد الطلبة المواطنون من العروض التعريفية التي قدمتها كذلك مختلف إدارات الغرفة وخصوصاً في مجالات خدمة العملاء والموارد البشرية وأخلاقيات الأعمال وتقنية المعلومات وريادة الأعمال.

وتهدف الغرفة من خلال إطلاق برامج التوطين والتدريب السنوية إلى توفير تجربة مهنية غنية للطلبة المواطنين في بيئة عمل الغرفة المتنوعة، وتحسين مهاراتهم.

وتمتلك غرفة دبي برنامجاً خاصاً بتدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين الإماراتيين الجدد في الإدارات المختلفة في غرفة دبي يطلق عليه اسم «فرصة».