«دبي العطاء» تطلق برنامجاً تعليمياً ومهنياً في الإكوادور

المصدر: كيوتو - وام

أطلقت دبي العطاء التي تعد إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية برنامجاً جديداً في الإكوادور يركز على التعليم والتدريب التقني والمهني «TVET» بالشراكة مع «VVOB» وهي مؤسسة بلجيكية فلمنكية تركز على التعليم من أجل التنمية.

يوفر البرنامج - الذي يأتي تحت عنوان «صقل المهارات لسياحة مستدامة» بقيمة مالية قدرها مليون و835 ألف درهم «500 ألف دولار أميركي» - دورات تعليمية مرتبطة بقطاع السياحة لأربعة آلاف و73 طالباً في المرحلة الثانوية العليا عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة والمساهمة في تحقيق الاستدامة في قطاع السفر والسياحة في الإكوادور. ويتم تنفيذ البرنامج - الذي يمتد ثلاث سنوات - في 21 مدرسة في العاصمة كيتو ومقاطعة مانابي ويستهدف 53 مسؤولاً من وزارتي السياحة والتعليم إضافة إلى 72 معلماً ممن لا يزالون في الخدمة.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالكفاءات الفنية والتربوية للمعلمين من خلال مجموعة من برامج التدريب والتعلم من الأقران والتدريب عن بعد والتي تركز على ما يتوجب تعليمه وكيفية تعليمه.

ويسعى البرنامج إلى تطوير المواد التعليمية التي تسلط الضوء على أهمية السياحة المستدامة وتعزيز محتوى النماذج التعليمية.