«الإمارات للتوحد» تكرّم 68 طالباً وطالبة من المدمجين في 62 مدرسة بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

كرّمت جمعية الإمارات للتوحد 68 طالباً وطالبة من المدمجين في 62 مدرسة من مدارس الدولة، وذلك خلال حفل أقيم، أول من أمس، بمقر الأرشيف الوطني بحضور الدكتورة خولة الساعدي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، وماجد سلطان المهيري، المدير التنفيذي في الأرشيف الوطني، والطلبة والطالبات المدمجين، وأولياء أمورهم.

وأعربت الدكتورة خولة الساعدي في كلمة بهذه المناسبة عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يعد ترجمة لعمل جماعي مشترك أسهم فيه ذوو الطلاب بشكل رئيس ومراكزهم ومدارسهم لإيمانهم بإمكانات وقدرات الأبناء.

وأكدت أن عمق معنى النجاح هو الإصرار، الذي لا يتأتى إلا برؤية واضحة وهدف واحد، هو أن يحصل جميع الأبناء من ذوي التوحد على التعليم المناسب وشغل وظائف مناسبة تضمن لهم العيش المستقل في بيئة متقبلة ودامجة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقامت الدكتورة خولة الساعدي، يرافقها ماجد سلطان المهيري، بتكريم الطلبة والطالبات المدمجين بمدارس الدولة ومنحهم شهادات التقدير.

وأكدت أن حفل التكريم ليس فقط بمناسبة النجاح والتخريج من مرحلة دراسية، وإنما بهدف دعم أسر ذوي التوحد لتحقيقهم نجاح أبنائهم وبناتهم.