طلبة «نخبة المستقبل» يطّلعون على مهام طيران شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرّف طلاب برنامج «أصدقاء الشرطة.. نخبة المستقبل» في شرطة أبوظبي على مهام عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي، في قطاع العمليات المركزية، وتجربتها الرائدة في تقديم الخدمات الإنسانية.

وكان العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، التقى الطلبة مؤكداً الحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب وتعريفهم بطبيعة عمل ومهام الإدارة ودورها في تقديم الخدمات المجتمعية.

وشاهد الطلاب عرضاً تقديمياً تناول اختصاصات وأعمال الإدارة وعمليات البحث والإنقاذ، والإسعاف الجوي، كما اطلعوا على المروحيات المجهزة بأحدث المعدات ومهام كوادرها الطبية.