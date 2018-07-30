11.5 مليون درهم منحاً ومساعدات مالية في جامعة أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت جامعة أبوظبي عن تخصيص 11.5 مليون درهم لبرامج المنح الدراسية والمساعدات المالية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل والذي تنطلق الدراسة به في 2 سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يستفيد منها نحو 1689 طالباً وطالبة من المتفوقين أو من ذوي الموارد المالية المحدودة.

وأكد علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي: «أن استراتيجية الجامعة في تخصيص هذه المنح الدراسية والمساعدات المالية إنما تؤكد التزام وحرص جامعة أبوظبي على أن تتيح للطلبة من ذوي الموارد المالية المحدودة والمتفوقين والمبدعين أكاديمياً وعلمياً فرصة الدراسة ضمن أحد برامج البكالوريوس والماجستير التي تطرحها الجامعة في فروعها بأبوظبي ودبي والعين، إيماناً منها بمسؤوليتها المجتمعية وواجبها الوطني في فتح آفاق أرحب لعدد أكبر من الطلاب والطالبات الذين يطمحون إلى متابعة دراستهم الأكاديمية واتباع مسارات مهنية واعدة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم والمشاركة الإيجابية الفاعلة في بناء مجتمعاتهم ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما استفاد 1798 طالباً وطالبة من 22.5 مليون درهم خصصتها الجامعة للمنح والمساعدات المالية خلال العام الأكاديمي الجاري 2017-2018».