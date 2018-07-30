إعداد كوادر مواطنة بكفاءة عالية في العمل الجمركي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت جمارك دبي ممثلة في مركز التدريب الجمركي برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمدارس المواطنين لعام 2018 تحت شعار: «طلاب وطالبات زايد»، والذي يستمر لـ 3 أسابيع بمشاركة 30 طالباً وطالبة منهم 3 من أصحاب الهمم. ويأتي إطلاق برنامج التدريب الصيفي سنوياً في إطار حرص جمارك دبي على تعزيز دور الكفاءات المواطنة وإعدادها للعمل بكفاءة عالية في مجال العمل الجمركي، وإيجاد جيل واع قادر على مواجهة التحديات والتطورات المتسارعة عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتواكب مع سوق العمل الحالي والمستقبل وإكسابهم خبرات متنوعة في الحياة كونهم نافذة على المستقبل.

تمكين

وقالت الدكتورة شيخة سعيد الغافري مدير إدارة مركز التدريب الجمركي في جمارك دبي: «إن الهدف من إطلاق البرنامج هو تمكين الملتحقين فيه من طلبة الجامعات والمدارس أبناء الموظفين والموظفات من اكتساب المهارات والمعلومات الجمركية وشغل أوقات فراغهم من خلال توفير برامج وأنشطة تساهم في صقل شخصيتهم، وتساهم في رفع نسبة الوعي لديهم، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم العلمية والعملية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل المختلفة». وبينت أن البرنامج هذا العام سيركز على تدريب الطالبة والطالبات في مجالات متعددة منها: التفتيش الجمركي، العمليات الجمركية والبيانات الجمركية، التأمينات، الموارد البشرية، التعريفة الجمركية، وخدمة المتعاملين.

إرشادات

واستقبل الطلبة المتدربين عبد الله حسن العرة مدير أول تدريب المفتشين، الذي قدّم شرحاً تفصيلياً عن برنامج التدريب الصيفي وعن الإرشادات الواجب اتباعها خلال فترة التدريب، والقيم والأخلاقيات الوظيفية والشروط والالتزامات الخاصة بالتدريب الصيفي، وكذلك عن مكافآت البرنامج، كما تم تسليم خطة التدريب للملتحقين من الطلبة، وتوزيعهم على الإدارات والمراكز.