38 تربوياً إماراتياً يتدربون على أحدث الممارسات الأميركية لتعليم أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

أنهى وفد للمعلمين الإماراتيين تابع لوزارة التربية والتعليم أمس الأول، دورة تدريبية متخصصة في تعليم أصحاب الهمم بالولايات المتحدة الأميركية.

وشمل برنامج الدورة التي تراوحت مدتها أسبوعان، بمشاركة نحو 38 من كادر المعلمين الإماراتيين والقيادات التربوية على مستوى الدولة، الانخراط ببرامج تدريبية في جامعة نيويورك حول استراتيجيات وأحدث ممارسات وتطبيقات تعليم أصحاب الهمم، فضلاً عن المشاركة في أعمال مؤتمر في مدينة فيلادلفيا الأميركية لمدة تناول التدريب على أحدث استراتيجيات وتطبيقات وأدوات التعليم في هذا المجال. وأكدت المشرفتان على هذا الوفد سعيدة حسن الحمادي، ووداد الشحي في تصريحات لهما الأهمية التي تحظى بها مشاركة معلمي الدولة المتخصصين في هذه الدورات الخارجية لما تعكسه من نتائج إيجابية تسهم في تعزيز جهود وخطط الدولة الرامية إلى تطوير مناهجها ومشاريعها الوطنية المتعلقة بتعليم ورعاية أصحاب الهمم.

واستعرضت سعيدة الحمادي مديرة النطاق في وزارة التربية جانباً من برنامج عمل الدورة والفوائد المهمة التي يكتسبها المعلمون والمعلمات المشاركون بالدورة، بما في ذلك قيامهم بزيارات ميدانية لمراكز صيفية متخصصة برعاية وتعليم ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، ومشاركتهم المكثفة في ورش عمل تهدف إلى صقل قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم في مجالات التعليم والرعاية والتعامل مع فئات أصحاب الهمم بالدولة.