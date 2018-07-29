طلبة أجيال الشرطة في الفجيرة يطلقون «سقيا الطير»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلق طلبة دورة أجيال الشرطة في مدارس الفجيرة مبادرة «سقيا الطير»، وذلك في إطار سعيهم إلى المحافظة على الطيور وحمايتها من الهلاك والعطش، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة، حيث قام الطلبة بتوزيع أوعية الماء والطعام في عدد من مواقع إمارة الفجيرة، كالمؤسسات الحكومية والخاصة والحدائق والأماكن العامة التي ترتادها الطيور باستمرار. وأوضح العميد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، المشرف العام على دورة أجيال الشرطة، أننا نعمل في دورة أجيال الشرطة على تشجيع الطلبة في طرح المبادرات المجتمعية والخيرية التي تعود على الطلبة والمجتمع بالنفع.