مؤسسات التعليم العالي توفّر بيئة دامجة لتمكين ودعم الطلبة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

توفر مؤسسات التعليم العالي في الدولة بيئة دامجة لأصحاب الهمم، انطلاقاً من رؤية وطنية لتمكينهم وتوفير مختلف وسائل الدعم لهم تأكيداً على دورهم في المجتمع كونهم شركاء في التنمية.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال جولة ميدانية في كليات التقنية العليا، أوجه الدعم التي تقدمه لهم، حيث تحتضن المؤسسة التعليمية نحو 412 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم ممن يعانون من تحديات بصرية وسمعية وحركية، وتعمل على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، خاصة على مستوى المباني والخدمات والمرافق، إضافة إلى فرص الدعم الأكاديمي التي تلبي احتياجاتهم وتدعم تجاوزهم لأية عقبات دراسية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن الطلبة أصحاب الهمم يمثلون جزءاً مهماً من منظومة التعليم في الكليات من منطلق أن كل عنصر إماراتي يمثل ثروة وطاقة حقيقية يجب استثمارها بالشكل الأمثل وفتح الأبواب أمامها لأخذ فرصها الحقيقية في التعليم.