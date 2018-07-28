تكريم أوائل الثانوية من أبناء الجالية السودانية في عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - عصام الدين عوض

كرم النادي السوداني في عجمان، أوائل الشهادة الثانوية من طلبة القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2017 –2018 مساء أمس الأول بمقر النادي في عجمان، بحضور عمر شنكو المستشار الثقافي بقنصلية السودان في دبي، وعوض رحمة رئيس النادي السوداني في عجمان، ومجلس إدارة النادي وعدد من أسر الطلبة الخريجين، حيث تم تكريم 18 طالباً وطالبة من الحاصلين على معدلات نسب عالية في امتحانات الفصل الدراسي الأخير من العام الذي انقضى.

وأكد عوض رحمة رئيس النادي السوداني في عجمان، أن تكريم الأوائل من المتفوقين من أبنائنا الطلبة هو تكريم للعلم، وهو نهج انتهجه النادي منذ وقت بعيد، حتى يكون هذا التكريم تشجيعاً لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية، وأن يأخذوا دورهم في مسؤولية وطنهم، مثمناً الجهود التي يبذلها جميع العاملين في الميدان التربوي والهيئتين الإدارية والتدريسية الذين كان لهم دور كبير في ما تم تحقيقه من نجاح وتفوق، إضافة إلى أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على التفوق، مبيناً أن الطلبة الخريجين أصبحوا الرافد الحقيقي للمجتمع، وأنهم علماء الغد وقادة المستقبل وعليهم رد الجميل إلى ذويهم الذين وفروا لهم كل أسباب النجاح، داعياً إياهم إلى مواصلة نشاطهم وتفوقهم واختيار التخصصات التي تناسبهم ويعود نفعها على مجتمعهم وأولياء أمورهم.

وقال رئيس النادي السوداني: إن القيادة الحكيمة للدولة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، كان لها الدور الكبير في رعاية النهضة التعليمية في الدولة وإعطاء القطاع التربوي والتعليمي اهتماماً كبيراً باعتباره القطاع الأساسي في تأهيل الكوادر.