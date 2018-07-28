«أبطال شرطة الغد» يزورون جامع الشيخ زايد وواحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

زار طلاب برنامج أبطال شرطة الغد «أبطال عام زايد» الذي تنظمه شرطة أبوظبي مركز جامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة، وذلك في إطار الزيارات الميدانية للمعالم البارزة في أبوظبي.

وتجول الطلاب من «دفعتي أبوظبي والعين» في رحاب الجامع الذي يعد أحد أهم الوجهات الحضارية ذات الطابع الديني عالمياً ويعكس التنوع الثقافي والفكري للمجتمع، كما تعرفوا على واحة الكرامة التي تم تشييدها تخليداً لبطولات وتضحيات شهداء الإمارات.

وأعربوا عن سعادتهم بزيارة الجامع واعتبروا أنها تجربة جيدة تعرفوا خلالها على أنماط عمارته الإسلامية المتعددة والغنية بالتفاصيل والجماليات الهندسية وتراثه العريق الذي يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكدوا أن زيارتهم واحة الكرامة جسدت لهم العرفان والتقدير للبطولات السامية للشهداء الذين سطروا أعظم معاني التضحية والفداء، لتظل راية الإمارات خفاقة عالية، لافتين إلى أن تضحيات الشهداء أوسمة فخر على الصدور، وأنهم باقون في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

من جهته أكد العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي أهمية زيارة هذين الصرحين في إطار البرامج التعريفية للطلبة لاستثمار أوقاتهم بما يصقل مهاراتهم بالمعرفة الدينية والحضارية والمعمارية لجامع الشيخ زايد والأهمية الوطنية لواحة الكرامة التي ترمز إلى الشموخ وتضحية شهداء الوطن في ميادين الواجب والدفاع عن مكتسباته ومنجزاته.

ويشتمل برنامج أبطال شرطة الغد على محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة ومبتكرة وتدريبات ميدانية في مجالات المشاة وفك وتركيب السلاح ورياضة السباحة وركوب الخيل وتنظيم زيارات ميدانية لإدارات الشرطة ومعالم بارزة في إمارة أبوظبي.