شرطة المستقبل في عجمان.. حماية الشباب بحصن الولاء

المصدر: ■ عجمان - أسامة أحمد

درجت القيادة العامة لشرطة عجمان، على تنظيم فعاليات برامج التدريب الصيفي للطلبة «شرطة المستقبل»، وذلك على مدار 18 عاماً، وتخرجت أفواج عديدة منهم تم استيعابهم في الشرطة والمؤسسات الأمنية الأخرى، ويأتي هذا العام تنظيم الدورة رقم 19 «لشرطة المستقبل»، حيث تم استيعاب 300 طالب وطالبة، ويتم تدريبهم على مهارات العمل الشرطي، والتدريب العسكري، وتنظيم سلسلة محاضرات توعية أمنية، ويهدف برنامج التدريب الصيفي لحماية الشباب وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات الفراغ وتعزيز قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن.

قيم الولاء

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان على حرصها في غرس قيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة وللوطن وحماية الجيل الجديد من الأخطار المختلفة، وتزويدهم بجرعات الثقافة الأمنية للوقاية من الوقوع في براثن الجريمة وتبصيرهم بكافة الأخطار التي تحدق بالشباب.

وأجمع المشاركون في البرنامج التدريبي على أهمية دورة «أصدقاء الشرطة» في تنمية المهارات وتعليم استخدام الأسلحة والرياضة البدنية والاستفادة من استثمار العطلة الصيفية في برامج هادفة تنير العقل وترسخ معاني الحب والولاء للوطن والزود عنه ورفع راية الوطن عالية.

وقال المساعد أول فيصل علي محمد مشرف الدورة، إن أبرز ما يميز دورة أصدقاء الشرطة التاسعة عشرة هي الإقبال الكبير من الطلبة والطالبات، حيث تم استيعاب 200 طالب و100 طالبة ويتم تدريب الطلاب بمركز شباب عجمان والطالبات بمقر جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافة، مؤكدا تفاعل الجميع ببرنامج الدورة التدريبي، والحرص على الحضور في المواعيد المحددة وذلك بهدف تعليم الضبط والربط، مشيرا إلى تكثيف البرامج العسكرية في نوعية التدريب والتنوع في المحاضرات والتوعية الأمنية والدينية.

كما تم إطلاع الطلبة المشاركين على وحدات وإدارت الشرطة وكيفية العمل بها من خلال برنامج الزيارات الميدانية من اجل معرفة عمل الشرطة عن كثب، كما تحرص خلال الدورة على تنظيم زيارات ترفيهية للطلبة الصغار، حيث قاموا بزيارة مركز الاستكشاف في الشارقة، مشيرا إلى نجاح الدورة في شحذ همم الطلاب من أجل حب الوطن والعمل في سبيل رفعته.

وأشار الى أن برامج المحاضرات ركزت على التوعية الأمنية في مجال المرور والسلامة وإرشاد الطلبة من خطورة قيادة الدراجات النارية وسط الأحياء السكنية لما لها من خطورة على سلامتهم، وأنه يتوجب عليهم إرشاد أصدقائهم الآخرين بأهمية الالتزام بالقوانين وعدم مرافقة أصدقاء السوء.

انتماء

ومن جانبه أفاد المساعد أول جوهر ياقوت من معهد التدريب بشرطة عجمان، بأن الدورة انطلقت في تاريخ السابع من شهر يوليو الحالي وتستمر إلى التاسع من شهر أغسطس المقبل، وجاء تنظيمها بهدف إشغال أوقات فراغ الطلبة والطالبات بما يفيدهم في المستقبل وتنمية مهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة، لافتا الى أن أعمار المشاركين في الدورة تتراوح ما بين الثانية عشرة والسابعة عشر عاما.

وذكر أن البرنامج اليومي يبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً بحصة رياضة لكل المشاركين والحصة الثانية تدريب عسكري، ويليها محاضرة توعية أمنية، مشيرا الى أن الدورة التدريبية ترمي الى تعزيز حب الوطن والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ورفع راية الوطن عالية، وعند كل صباح يتم قبيل انطلاقة البرنامج التأكيد على الولاء والانتماء للوطن، مؤكدا أهمية هذا الأمر في نفوس الأبناء بهدف ترسيخ معاني العطاء وخدمة الوطن والزود عنه. كما أشار الى أنه يتم شرح معاني العلم وأهميته والوطن وكيفية حمايته والعمل من أجله وتقديم الغالي والنفيس له، وأشاد بتفاعل الطلبة ببرامج الدورة وحبهم للتدريب العسكري.

تدريب

ومن جهتهم أعرب الطلبة المشاركون في دورة أصدقاء الشرطة التاسعة عشرة عن سعادتهم لاكتسابهم مهارات عديدة في مجال التدريب العسكري وتعليم كيفية استخدام وفك وتركيب السلاح، والضبط والربط، مؤكدين نجاح البرنامج في استثمار أوقات فراغهم وتأهيلهم بدنيا وتزودهم بجرعات من التوعية الأمنية.

وقال المتدرب الشيخ أحمد بن عمار النعيمي، يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً، أنا سعيد بمشاركتي ضمن الدورة التاسعة عشرة لأصدقاء الشرطة، لافتا بأنه تعلم مهارات فك وتركيب السلاح وفنون المشاة العسكرية، إضافة إلى تعرفه إلى أصدقاء جدد مشاركين في الدورة، لافتا بأنه أول مرة يشارك في برنامج تدريب عسكري خلال العطلة الصيفية، مؤكدا أهمية هذه البرنامج في المساهمة في توعية الشاب وتنمية مهاراتهم وفي سبيل حب الوطن وخدمته.

ومن جانبه أفاد المتدرب ناصر جمال البلوشي، يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً، بأنه تعلم خلال الدورة الضبط والربط وفنون المشاة العسكرية، واستفاد من برامج المحاضرات، مؤكدا أهمية البرامج الخاصة بالتوعية الأمنية ومساهمتها في زيادة الوعي بين الشباب واحترام القانون، وأشاد ببرامج الزيارات الميدانية التي أتاحت لهم التعرف على عمل جهاز الدفاع المدني وكيفية إطفاء الحرائق وسبل الوقاية منها.

أما المتدرب محمد فارس، يبلغ من العمر15 عاماً، فأعرب عن سعادته للمشاركة في الدورة والاستفادة من برامج التدريب الرياضي والعسكري، والتعرف على أصدقاء جدد، وإبدى إعجابه ببرامج الزيارات الميدانية التي أتاحت لهم التعرف على عمل رجال الأمن في مواقع مختلفة.