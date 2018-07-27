تكريم طلبة البرنامج الصيفي «أجيال الشرطة» في الفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

زار العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة طلاب وطالبات البرنامج الصيفي أجيال الشرطة في دورته السادسة عشرة للأولاد والدورة الثانية للطالبات، وكرم المتميزين والمتفوقين وذلك في إطار حرص القيادة العامة على تشجيع وتحفيز الطلبة من خلال المنافسة في اكتساب المعارف والمهارات، حضر التكريم العقيد دكتور سعيد محمد الحساني نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم عبدالله محمد السماحي مدير مكتب نائب القائد.

وقال العميد دكتور علي راشد بن نايع مدير معهد التدريب والمشرف العام على دورة أجيال الشرطة، إن البرنامج الصيفي لأجيال الشرطة معظم فعالياته ميدانية وعملية وتدريبية باستثناء بعض المحاضرات النظرية، التي تكسب الطلاب ثقافة شرطية مبكرة، حيث حرص قسم التخطيط والتطوير بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة على تحديث وتطوير البرامج النظرية والعملية كافة أولاً بأول، تماشياً مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل الشرطي والأمني.