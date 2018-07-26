المعسكرات الصيفية في رأس الخيمة بوابة لتنمية مواهب الطلبة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

تلعب المعسكرات الصيفية في رأس الخيمة دوراً محورياً في استقطاب الطلبة وعائلاتهم للاستفادة من الأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية وبرامج التوعية المتكاملة لتفريغ طاقاتهم وغرس مفاهيم القيادة والالتزام والانضباط الجماعي والشخصي، الأمر الذي ينعكس على حياتهم الدراسية والعائلية، لبناء الأجيال، كونهم ثروة الوطن ومستقبله المشرق.

وأكّد خلف سالم عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك» في دورته الـ 7، استقطب 137 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن المعسكر الذي تقدمه الجمعية سنوياً نجح في تقديم برنامج متكامل من الأنشطة الترفيهية العلمية والرياضية والثقافية، التي ينفذها متخصصون من جهات ومؤسسات مختلفة.

وأشار إلى أن الدورة السابعة ركزت على استحداث أنشطة جديدة وفعاليات متنوعة لتلبية احتياجات المشاركين بمختلف أعمارهم العمرية تماشياً مع أهداف الجمعية لتنمية وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، وبناء السلوك الإيجابي، وتطوير مهارات التواصل مع الأسرة والمدرسة.

وأضاف: «يركز المعسكر على تقديم ورش متنوعة تعرف إلى المهن والقيادة وإدارة المشاريع الصغيرة والسنع والابتكار في تأليف القصص ومسابقة تلخيص قصة، ومحاضرات عن الولاء والانتماء، وجلسات العصف الذهني كيف تكون سفيراً لوطنك، ومحاضرة دينية بعنوان: «ماذا كان يحبه الرسول».وتابع: «إضافة للأنشطة الرياضية المختلفة، التي تتضمن الرماية والجوجيتسو وكرة القدم والسباحة والرحلات الترفيهية وزيارات معالم ومتاحف الدولة، كونها أجزاء حيوية من خارطة الوطن ومن معالم الدولة.

برنامج الشرطة

ومن جانبها أكدت الملازم أول موزة راشد الخابوري، مدير فرع البرامج المجتمعية: في شرطة رأس الخيمة «أن البرنامج الصيفي التوعوي الترفيهي الذي أطلقته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، في الحمرا مول برأس الخيمة، يهدف إلى استقطاب العائلات والأطفال ضمن بيئة ملائمة للأطفال تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الصيفية التي تصقل مواهبهم في مجالات متعددة وهادفة».

وأشارت إلى أن المعسكرات الصيفية فرصة لتنمية شخصية الأطفال وملء فراغهم بالبرامج الرياضية والثقافية المفيدة، واكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتطويرها إلى أعمال إبداعية حقيقية من خلال الورش المتخصصة.