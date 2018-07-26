«قياديو 2020» ينتجون «وثائقيات» عن اليابان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عبّر خالد العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، عن بالغ سعادته وإعجابه بالمستوى المشرف الذي قدمه 40 طالباً وطالبة من المدرسة الإماراتية، المشاركون في الدورة الثالثة من برنامج «قياديو 2020»، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم ومؤسسة وطني الإمارات تحت مظلة مبادرة «سفراؤنا 2018»، بتنظيم من مركز أوبيك للاستشارات والتدريب، وبالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي، وبرعاية خدمة الأمين.

وأعرب خلال حفل مناقشة مشاريع وفد «قياديو 2020» في اليابان عن سعادته للحصول على فرصة الحضور والتحدث مع الطلبة عن تجربتهم في اليابان، حيث نظم الحفل مركز أوبيك للاستشارات والتدريب بحضور رئيسة مركز اليابان للتعاون الدولي ساتشكيو يامانو، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية، وتضمن عرض 6 أفلام وثائقية عن اليابان، أنتجها طلبة الإمارات، إلى جانب إنتاج 40 فيلماً ترويجياً.

وأشاد بفكرة المبادرة لإنتاج وتصوير وإخراج عدد من الأفلام الوثائقية عن اليابان وتراثها ضمن برنامج زيارتهم لها للاطلاع على تجربتها في مجال نهضة الإنسان وبناء الدولة، مؤكداً أنها قادرة على تنمية مهارات الطلبة لتكوين فرق تطوعية مؤهلة إعلامياً.

وقال في كلمة وجهها لـ«قياديو 2020»: «بعد الاستماع لتقاريرهم عن تجاربهم المتنوعة، التي شملت محاضرات عن التطوع والقيادة وإدارة الأنشطة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، وندوات عن أساليب تطوير القيادة على النمط الياباني، أشعر أنكم اكتسبتم الكثير من الخبرة اليابانية في هذه المجالات في فترة وجيزة، وهو ما يجعلني فخوراً بكم».