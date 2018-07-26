طلبة جامعة أبوظبي في رحلة علمية إلى إيطاليا

المصدر: أبوظبي - البيان

أوفدت جامعة أبوظبي 12 من طلبة ماجستير القيادة الاستراتيجية إلى مدينة ميلان والشمال الإيطالي ضمن برنامج رحلة علمية نظمتها الجامعة.

وشملت الرحلة الأكاديمية، التي استمرت لأسبوع وأتاحت للطلبة فرصة الاطلاع على تحديات القيادة في سياق دولي، زيارات إلى الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى مثل شركات الاستشارات الدولية «تي أم أف» و«أكسنتشر»، وسلسلة المطاعم العالمية كابوتشينو، ومصنع سيارات السباق دالارا، ومتحف الصانع الإيطالي الأشهر للسيارات فيراري، ومتجر الأزياء الأكبر في أوروبا مكارثر جلين في سيرافالي.

والتقى الطلبة كبار المديرين والتنفيذيين في تلك المؤسسات والشركات حيث تعرفوا عن كثب على وسائل التعامل مع تحديات القيادة في الإطار الدولي.