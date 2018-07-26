منح دراسية بـ 5 ملايين درهم لموظفي «التخطيط العمراني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات اتفاقية تعاون مع كلية الأفق الجامعية في الشارقة، بهدف إتاحة فرص التعليم الأكاديمي لموظفي الدائرة من خلال تخصيص صندوق منح دراسية بـ 5 ملايين درهم لكل من برامج البكالوريوس في تخصصات إدارة السياحة والضيافة، والإدارة المالية، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة التسويق، وإدارة نظم المعلومات، والإدارة العامة، والحوسبة المؤسسية، وبرنامج الماجستير في تخصصات إدارة التسويق، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، والإدارة الاستراتيجية والقيادة، وإدارة الحوكمة الإلكترونية.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق رغبة الطرفين في التعاون المشترك والاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى كل منهما، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال وفقاً لنظام مؤسسي متكامل، وبما يكفل تطوير هذه العلاقة ومواكبة المستجدات، وتوثيق أسس وآفاق التعاون المشترك بينهما في مجالات البرامج الأكاديمية لدرجتي البكالوريوس والماجستير، وبرامج التدريب بما يحقق تطوير الكوادر الوظيفية في الدائرة ويرفع من مستوى المؤهلات الدراسية للموظفين.

وسيخصص صندوق المنح الدراسية على شكل خصومات في الرسوم الدراسية بنسب تتراوح ما بين 15% ولغاية 50%.