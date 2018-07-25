«زايد للثقافة الإسلامية» تكرّم 130 طالباً من المهتدين الجدد

المصدر: Ⅶالعين - وام

نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية بالمركز الرئيس بمدينة العين حفل تكريم لـ130 طالباً من المهتدين الجدد والذين استكملوا المراحل التعليمية الثلاث «التأسيسية والمتوسطة والمتقدمة» في دورات الثقافة الإسلامية ودورات القرآن الكريم وذلك عن النصف الأول لعام 2018، حيث بلغ عدد المكرمين 90 طالباً في دورات الثقافة الإسلامية و40 طالباً في دورات القرآن الكريم.

وتنوعت فقرات الحفل التي بدأت بتلاوة القرآن الكريم، وكلمة المدير العام بالإنابة الدكتور خلفان عبدالله السنيدي، والتي أكد فيها سعي دار زايد للثقافة الإسلامية إلى بذل الجهود لدمج المهتدين الجدد في المجتمع وتمكينهم من المهارات العلمية والعملية التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

وأشار السنيدي إلى أهمية الترابط والتلاحم والتعاون في ما بينهم على البر والتقوى، وأضاف السنيدي التزام الدار بالنهج السامي لقيادتنا الحكيمة في تعليم مبادئ الدين السمحة وأخلاقه الإنسانية الرفيعة ومعاهدتهم على البذل والعطاء، وبعدها تم عرض فيديو قصير يتضمن تجربة مشاركة المهتدين الجدد في «جائزة الطالب المتميز» لدورة عام 2017 وفي نهاية الحفل تم تسليم الشهادات وتكريم الطلبة المتميزين.

كما عبر الخريجون عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذا الجهد العظيم الذي أنار لهم الطريق وفتح قلوبهم وأرشدهم إلى الدين الصحيح.

يذكر أن دار زايد للثقافة الإسلامية تهتم بتكريم الطلبة المنتسبين لدوراتها التعليمية في جميع برامجها تشجيعاً لهم على إتمام الدورات بنجاح.