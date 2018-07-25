طلبة المراكز الصيفية يتعرفون على مراحل تطور شرطة أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

تعرّف طلاب وطالبات المراكز المجتمعية الصيفية الطلابية على تاريخ ومراحل تطور شرطة أبوظبي، وذلك على مدار أربعة أيام، بمدرستي أحمد بن زايد ومدرسة الجاهلي، بالعين، ضمن المشاركة في أنشطة المراكز المجتمعية الصيفية الطلابية، والتي تستهدف شغل أوقات فراغ الطلاب والطالبات بالمدارس. ونفذ الفعالية قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، والذي قدم سلسلة من المحاضرات حول تاريخ التأسيس منذ ستين عاماً، ومراحل تطور شرطة أبوظبي، وما حققته من إنجازات رائدة.

كما اطلع المشاركون في المراكز الصيفية على خدمات الشرطة، إلى جانب عرض فيلم عن مسيرة دوريات الشرطة في الخمسينيات، مروراً بتطورها، ووصولاً إلى إطلاقها في هويتها الجديدة الحالية والزي الشرطي بمختلف المراحل الزمنية.

وتفاعل الطلاب مع معزوفات فرقة موسيقى الشرطة الوطنية والتراثية، وشاركوا في فقرة المسابقات لاختبار معلوماتهم حول شرطة أبوظبي، وتم منح الفائزين جوائز تحفيزية.