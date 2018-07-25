86 طالبة يشاركن في دورة «صديقات شرطة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل الدورة الصيفية الأولى لصديقات شرطة الشارقة أعمالها بمشاركة 86 طالبة، حيث تفقد العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة رئيس اللجنة المنظمة للدورة صباح أمس، سير أعمال الدورة الصيفية الأولى من صديقات الشرطة للعام 2018 التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تمتد لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 22 يوليو الماضي وحتى 16 أغسطس القادم، والتي تنعقد بأكاديمية العلوم الشرطية.

وقال العميد عارف هديب، إنه شارك عدد كبير من طالبات المدارس، بالإضافة إلى طالبات مركز فتيات سجايا الشارقة من خلال سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة الى تمكين الطالبات من الاستفادة من العطلة الصيفية، لاكتساب المهارات والمعارف والخبرات.

وأفاد أن دورة صديقات الشرطة في عامها الأول تسعى إلى تنويع برامج التدريب عبر ممارسة التدريبات العسكرية التي تتضمن حركات المشاة وفك وتركيب الأسلحة والرمايات الحية والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والعملية التي يقترن فيها الجانب النظري بالعملي، الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا في تكوين شخصياتهم، وتنمية روح المسؤولية لديهم.