«طيارو المستقبل» يطّلعون على تجهيزات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرّف طلاب مبادرة (طيار المستقبل) إلى مهام قسم العمليات في إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية والتجهيزات المتطورة المستخدمة في العمل.

واستمعوا إلى شرح حول مهام المراقب الجوي، ودور ضابط العمليات في مركز القيادة والتحكم، وآلية توفير البيانات للطيار، والتنسيق بين غرفة العمليات وبرج المراقبة والطيار.

كما اطلعوا على المروحيات المزودة بأحدث المعدات ومهام كوادرها الطبية، وطريقة تجهيزها من قبل فريق الصيانة، وكيفية التصرف في حال وقوع حادث والإجراءات الوقائية التي يجب القيام بها، وعمل غرفة العمليات في الإدارة، وتحرك الطائرات عند تلقي البلاغات. وتضمنت المبادرة شرحاً عن أنواع الطائرات، ومنها(طائرة الإسعاف الجوي، والبحث والإنقاذ، والدورية الجوية) ومهامها، والأجهزة والمعدات الموجودة داخل الطائرة، ودور طيران شرطة أبوظبي في تقديم مهام البحث والإنقاذ، ونقل المرضى والمصابين.