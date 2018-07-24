30 مشاركاً في برنامج مجلس التعليم بالفجيرة

المصدر: Ⅶالفجيرة - عائشة الكعبي

أطلق مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة برنامجه الصيفي بعنوان «البرنامج الصيفي للتأهيل والتدريب الفني والتقني والذكاء الاصطناعي»، بمشاركة 30 طالباً وطالبة من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، بالتعاون والتنسيق مع منطقة الفجيرة التعليمية والنادي العلمي بالفجيرة. ويشتمل البرنامج على برامج تعليمية في المجالات الإلكترونية والكهربائية وبرمجة الحاسب الآلي، الذي سيستمر ثلاثين يوما، يتم خلالها تنمية معارف الطلبة في التفكير والإبداع وتطوير مهارتهم في التطبيقات الإلكترونية وصقل قدراتهم العلمية في البرمجة، حيث يحصل فيه المتدربون على شهادة معتمدة بالمهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب.

وافتتح البرنامج المستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية، في مقر مجلس التعليم بالديوان الأميري، بحضور خليفة مطر الكعبي عضو المجلس ورئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسندية السماحي مديرة منطقة الفجيرة التعليمية، وخالد الفزاري مدير النادي العلمي وموظفي الأمانة العامة.

ترجمة

وأشار الحفيتي إلى أن البرنامج يأتي ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة في إعداد جيل متمكن وملم بلغة المستقبل من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإثراء معارفهم وخبراتهم في العلوم الحديثة والمتقدمة والتكنولوجيا.

وأوضح أن هذا البرنامج مهم للطلبة لكي يكون عاملاً فاعلاً في النجاح والتميز في جميع المجالات الفنية والتقنية، حيث انه يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي، إذ يعمل على إكساب الطلبة المعارف الموسعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، والعمل على الارتقاء بالطالب إلى أفضل المستويات في البرامج المطروحة.