برامج تدريبية في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز «برنامج المخيمات الصيفية 2018»، الذي يشمل حزمة من البرامج التدريبية الرائدة خلال عطلة الصيف في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار خلال الفترة من 15 يوليو الجاري ولغاية 2 أغسطس المقبل.

ويستهدف البرنامج الصيفي جموع الطلاب الموهوبين والمبتكرين بغرض تعزيز مختلف مهاراتهم وثقل مواهبهم المختلفة في ورش عمل وتجارب وتدريبات مكثفة على يد نخبة من أساتذة ومتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية والابتكارية.

وقال د. جمال المهيري، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «أصبحت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم شريكاً رئيسياً في تنمية المهارات والابتكار وإبراز العقول النابغة للمساهمة في مسيرة التطور لدولة الإمارات التي لا تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم والعون للمؤسسة وغيرها من الجهات المعنية بالارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الابتكار، وتمثل تلك الجهود الركائز الأساسية لعملنا في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ويعد برنامج المخيمات الصيفية بمثابة نموذج متكامل لتنمية المواهب وإبرازها، حيث أصبح من الضروري استغلال كافة السبل لمضاعفة جهود الطلاب للحاق بركب التطور التكنولوجي الكبير الذي يجتاح العالم، وتتسابق الإمارات العربية المتحدة فيه مع بقية الدول لتصبح إحدى الدول الرائدة في مختلف المجالات التكنولوجية المتقدمة».

أنشطة

ويقوم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار خلال البرنامج بتقديم مجموعة من الأنشطة الإثرائية للمنتسبين من الطلبة الموهوبين وتوفير بيئة تشجيعية محفزة لهم على الابتكار والإبداع عبر خلق مزيج من الفرص والتحديات.