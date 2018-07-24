أكاديمية دبي للمستقبل تختتم البرنامج الصيفي للطباعة 3D

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اختتمت أكاديمية دبي للمستقبل إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، فعاليات البرنامج الصيفي للطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي تضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة عقدت في مكتب المستقبل، أول مبنى تم تشييده في العالم باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ويهدف البرنامج الذي تواصل على مدى أسبوعين بمشاركة أكثر من 50 طالباً من الفئة العمرية 12 - 20 سنة، إلى صقل المهارات المعرفية والتطبيقية للطلاب، وتعريفهم على الأدوات والمهارات اللازمة في مجال تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي المستقبل: «إن البرنامج الصيفي للطباعة ثلاثية الأبعاد الذي أطلقته أكاديمية دبي للمستقبل بالشراكة مع مؤسسات علمية ومتخصصة في هذا المجال، عمل على إلهام قادة المستقبل من خلال تعريفهم بإمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أداة يمكنهم استخدامها اليوم وفي المستقبل».

وأضاف: «حرصنا من خلال هذا البرنامج على تمكين الطلاب وتطوير قدراتهم في التجاوب مع مهارات التفكير التحليلي وكيفية معالجة التحديات الراهنة والمستقبلية؛ حيث تشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) إلى أن مهارات التفكير التحليلي هي من أكثر المهارات اللازمة للتكيف مع متطلبات مستقبل دائم التغيير». ويأتي البرنامج الصيفي الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة ثري دي إنوفا ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم وجامعة ولاية أريزونا، في إطار الجهود لمنح قادة المستقبل الفرصة لتطبيق أحدث التقنيات والأدوات المطلوبة للمستقبل.