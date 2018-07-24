مخيم زايد الصيفي يحفّز المواهب وينمّي مهارات الأيتام

المصدر: عجمان - البيان

تواصل الدورة الأولى من مخيم زايد الصيفي التي أطلقتها «دبي العطاء» بالشراكة مع جمعية الإحسان الخيرية في عجمان فعالياتها التي تستمر حتى بعد غد. ويهدف المخيم إلى صقل وتحفيز المواهب وتنمية المهارات من خلال أنشطة تعليمية مختلفة تشتمل على ألعاب تعليمية وفنون وحرف يدوية وألعاب رياضية وموسيقى وتوعية عامة ونادي قراءة وأنشطة لتطوير المهارات في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية فضلاً عن القيام برحلة ميدانية.

ويشارك في المخيم 200 يتيم من أبناء الأسر المتعففة الذين تكفلهم «الإحسان الخيرية» ويشرف عليهم عدد من منتسبي ومتطوعي «دبي العطاء» الذين يحرصون على تقديم أنشطة تدريبية وترفيهية وتحفيزهم ذهنيا وبدنيا وبث روح الحماسة في نفوسهم وتشجيعهم على التعرف إلى أصدقاء وتكوين علاقات جديدة ما يسهم في تطوير الثقة بقدراتهم.