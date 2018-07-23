جامعة حمدان بن محمد الذكية تعلن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي 2018-2019

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي 2018-2019 في برامج البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية والجودة والمحاسبة وريادة الأعمال والتميز المؤسسي والصحة العامة وإدارة المستشفيات والإدارة البيئية ومناهج التعليم الإلكتروني وقيادة وإدارة التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم التفاعلية.

وتوفر الجامعة منحاً دراسية شاملة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين للعام الدراسي 2018، بالإضافة إلى تقديم منح جزئية للعاملين في المؤسسات الحكومية.

وتعد جميع برامج "جامعة حمدان بن محمد الذكية" ذات معايير عالمية ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للتسجيل في مقر الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية يرجى الاتصال على الرقم التالي : 044241001

أو المراسلة على : Learn@hbmsu.ac.ae

وللمعلومات حول متطلبات التسجيل وشروط التقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.hbmsu.ac.ae