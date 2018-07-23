بلدية عجمان تستضيف 100 طالب وطالبة في برامج «أجيال 2018»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تستضيف دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 100 طالب وطالبة ضمن برامج التدريب الصيفي«أجيال 2018» خلال الصيف الحالي.

ويقوم الطلبة بالتعرف على العمل اليومي وميزاته والاطلاع على سير العمل في الإدارات والأقسام التابعة للدائرة، وانطلق البرنامج في السابع من يوليو الحالي ويستمر إلى التاسع من شهر أغسطس المقبل.

ودرجت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان كل عام على تنظيم برنامج التدريب «أجيال» عبر توفير فرصة التدريب العملي للطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية بهدف صقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم في مجالات العمل البلدي.

وشهد برنامج «أجيال 2018» الخاص بالتدريب الصيفي إقبالاً كبيراً ولافتاً من طلبة المدارس والجامعات في عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة حيث سارع الطلبة بالتسجيل للانخراط في العمل.

خدمة الوطن

من جانبها قالت نعيمة الشاعر رئيس قسم التدريب والتطوير الوظيفي إن الفريق المسؤول عن برنامج «أجيال» عمل على استقطاب المتدربين وفق المعايير والاشتراطات وتم قبول 100 طالب وطالبة، لافتة للإقبال الكبير مقارنة بالعام الماضي.

حيث استقبلت الدائرة في العام الماضي 60 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أن الإقبال اللافت يعكس حرص أبناء الوطن على خدمة الدولة، وتقديم ولو جزء بسيط من حقها عليهم من خلال العمل المثمر والسعي الجاد.

وذكرت بانه تم اطلاع المتدربين على التعليمات والاشتراطات الواجب اتباعها خلال البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة شهر، حيث تم توزيعهم على الإدارات والأقسام المختلفة وذلك وفق تخصصاتهم الجامعية، كما تم استيعاب عدد من الطلبة أصحاب الهمم ضمن البرنامج والطلبة الأيتام.

مؤكدة أن الدائرة حريصة على صقل مهارات الطلبة خلال العطلة الصيفية من خلال العمل الميداني وإعدادهم للعمل المستقبلي عقب التخرج من الجامعات.

تواصل

وقال المتدرب إبراهيم سيف النعيمي طالب جامعي: تعلمت الكثير خلال فترة التدريب في الدائرة، مشيرا إلى انه يعمل في الاستقبال وتعرف على كيفية سير العمل واستقبال المراجعين والتواصل مع أفراد المجتمع.

من جانبها أكدت المتدربة علياء حسن البلوشي طالبة جامعية أهمية التدريب الصيفي في إكساب الطلبة الخبرة العملية وفتح آفاق جديدة لهم لاختيار مجال العمل المناسب وفق رغباتهم وطموحاتهم.

وفي السياق ذاته تحدثت المتدربة أحلام سعود سعيد، طالبة جامعية بانها أول مرة تعمل خلال العطلة الصيفية وان هذا الأمر أكسبها معرفة بالعمل في دائرة البلدية والتخطيط، حيث اطلعت على سير الأنظمة والبرامج الخاصة بالمجال الإداري.

من جانبها قالت المتدربة جواهر الشاقوش النعيمي، طالبة جامعية: أعمل في قسم سعادة المتعاملين، حيث إني أدرس الاستراتيجية والجودة، ذاكرة أن هذا العمل ضمن تخصصها وهذا العام الثاني على التوالي تعمل ضمن برنامج «أجيال» للعمل الصيفي في الدائرة.

من جهته أشاد المتدرب بلال دور محمد طالب ثانوي من أصحاب الهمم، بجهود الدائرة وإتاحتها الفرصة لتدريب أصحاب الهمم وفتح آفاق جديدة لهم للعمل في المجال البلدي.