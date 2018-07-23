30 طالباً يلتحقون بالتدريب الصيفي في «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توفير التدريب العملي لـ 30 طالباً مواطناً من المدارس الثانوية والجامعات هذا الصيف، بهدف منحهم الخبرة العملية القيمة التي من شأنها تعزيز آفاقهم المهنية.

وصممت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، برنامج التدريب العملي خصيصاً للطلاب المواطنين ممن يدرسون اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويعمل في الشركة ما يزيد على 1500 من المختصين في تلك المجالات، حوالي 500 منهم مواطنين.

وقال أحمد الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية: «تمتلك الخبرة العملية تأثيراً كبيراً في اختيار الطلاب لمهنهم».

ومن جانبه، قال أحمد صادق أحمد، وهو الآن خريج متدرب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «كان تدريبي العملي الصيفي في الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2016، تجربة تعليمية قيّمة».