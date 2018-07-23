«حمدان التعليمية» تناقش احتياجات الموهوبين

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حلقة نقاشية أخيراً، تحت عنوان «احتياجات الطلبة الموهوبين في دولة الإمارات» في مقر مركز حمدان بن راشد للموهبة والإبداع، بالتعاون مع مجلس الإمارات للشباب. وهدفت الحلقة إلى الوقوف على احتياجات الطلبة الموهوبين، حيث تتطلع المؤسسة لربط برامجها وسياساتها بمنهجية الدولة من خلال دعم أجندة وسياسات الإمارات لدعم الشباب.

وخلصت الحلقة النقاشية بعدة مطالبات من الطلبة المشاركين فيها أبرزها، توفير أدوات تسمح لهم بتنفيذ أعمالهم الابتكارية داخل المنزل، والتوسع في المجالات التدريبية للموهوبين لتشمل مستويات متطورة، وتضافر الجهود مع المؤسسات التعليمية لمساندة الموهوبين وتقديم الدعم اللازم وفقاً لقدراتهم.

وأكدت الجلسة ضرورة تبني استراتيجية وخطة متطورة لاكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى الدولة، وتكاتف المؤسسات التعليمية في هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى تكاتف جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات المختصة برعاية الموهوبين، لتحقيق تكامل الأدوار، وتحديد رؤية عمل موحدة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

واستثمار الخبرات المواطنة التي يذخر بها الميدان لتنفيذ البرامج المطورة للموهوبين والمبدعين. وأوضح المشاركون أن بلدان العالم المتقدم لديها منظومة متكاملة للرعاية، وتكامل في أدوار جميع المؤسسات المعنية بالموهوبين وتوجهاتها في مسارات موحدة ورؤية مشتركة.

وطالبوا بالوقوف على اكتشاف الموهوبين وتبنيهم ورعايتهم والعمل على تنفيذ مشاريعهم والوقوف على أفكارهم لاستثمارها. وأدارت الحلقة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوكالة في المؤسسة أماثل غياث.

مؤكدة أن الدولة تتخذ خطوات مهمة متسارعة نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة، ما يدفعنا للوقوف على احتياجات الطلبة الموهوبين كونهم باكورة المستقبل وإمدادهم بالمهارات اللازمة للانتقال من مستهلكين للتكنولوجيا ومنتجاتها إلى كونهم مصممين ومنتجين للتكنولوجيا ومنتجاتها، فضلاً عن تحفيزهم على التفكير بشكل خلاق.

وأوضحت الدكتورة مريم الغاوي مديرة إدارة الموهوبين بالمؤسسة أن الطلبة الموهوبين يحتاجون إلى توفير بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم، وتوفير بدائل وخبرات تعلمية تستجيب لحاجات الطلبة الموهوبين، وتعزيز مهارات العمل الجماعي وروح الفريق من خلال الأنشطة وورش العمل وإخراطهم في معسكرات ومخيمات تساهم في إبراز مواهب الطلبة الموهوبين.