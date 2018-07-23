جامعة زايد تعزز فرص توظيف طلبتها وخريجيها بالتعاون مع «أوليف»

المصدر: دبي - البيان

وقعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع شركة أوليف للتطوير والتدريب، لتزويد طلبتها وخريجيها الجدد بفرص التدريب والتوجيه المهني الصحيح لإيجاد وظائف مناسبة في أسرع وقت وبشكل احترافي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في حرم الجامعة بدبي من قبل الدكتورة مارلين روبرتس نائبة مدير الجامعة، وجان جوتيي الرئيس التنفيذي لشركة أوليف.

وبموجب هذه المذكرة ستتولى شركة «أوليف» تقديم ورش عمل لطلبة الجامعة وخريجيها يتدربون خلالها على كيفية كتابة السيرة الذاتية والتعريف بأنفسهم بشكل شامل ومختصر والتسجيل في الوظائف، وكذلك عرض سيرهم الذاتية بالفيديو لمشاركتها مع جهات التوظيف، وتقنيات تحديث هذه السير.

وعبرت روبرتس عن امتنانها لهذه الشراكة، بينما أكد جوتيي أن هذا التعاون يعزز التزامهما برعاية الشباب.