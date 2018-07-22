منتسبو ملتقى الحمرية الصيفي يزورون متحف الشارقة العلمي

المصدر: الشارقة - البيان

زار منتسبو ملتقى الحمرية الصيفي متحف الشارقة العلمي وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي العلمية التي تتضمنها أجندة مجلس الشارقة الرياضي للنشاطات الصيفية للعام 2018، والذي حمل شعار (عطلتكم غير)، وبالتعاون مع الشريك المحلي بلدية مدينة الحمرية.

وتجول الوفد الزائر في أروقة المتحف العلمي في جو مفعم بالتعلم والإثارة والاستكشاف في الجولة التفاعلية، مستمتعين بالشروحات الوافية التي يقدمها موظفو المتحف العلمي من خدمات وعروض علمية وتعليمية للزوار، عبر أكثر من 50 زاوية صممت لتركز على تحفيز تفكير الأبناء وجذبهم إلى سعة المدارك وتوجيههم نحو الابتكار.