طلاب «نجوم المستقبل الطبي» يشاركون في برنامج كلية وارتون

يشارك 9 طلاب من المدارس الثانوية في أبوظبي والعين من مبادرة «نجوم المستقبل الطبي» في «برنامج المعرفة لأكاديمية وارتون العالمية للقادة الشباب» في جامعة بنسلفانيا خلال الفترة من 21 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس، بتنظيم من جمعية «البيت متوحد» ومجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، وبالتعاون مع الاتحاد للطيران.

والتقى الطلبة، قبل مشاركتهم في البرنامج، سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، وعمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال في «في بي إس» للرعاية الصحية، الذين أكدوا للطلبة أن هذا البرنامج سيمكّنهم من التعلم في واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم على يد خبراء أكاديميين مرموقين، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية وارتون، كما سيتعلمون خلال مبادئ ريادة الأعمال، وأبحاث السوق، والمحاسبة، والإعلان والتسويق، والإدارة، والخطابة.

وقال سيف علي القبيسي: «إن الاستثمار في تطوير الخبرات والمعارف العلمية لشباب الوطن من الأهداف الرئيسة لجمعية البيت متوحد، ونحن فخورون بمساهمتنا في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير هذه الفرصة الرائعة للطلاب».

وأضاف أن الفرص ستستمر في قطاع الرعاية الصحية في النمو بشكل كبير عاماً بعد عام، ولذلك نريد أن نضمن زيادة عدد الإماراتيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل إن الرعاية الصحية لا تقتصر على الأطباء والممرضات فقط، فهذا القطاع واسع جداً، وتوجد فيه العديد من الفرص المتاحة، وطوّرنا من خلال تعاوننا مع جمعية البيت متوحد «نجوم المستقبل الطبي»، وهو برنامج مفيد للغاية لتطوير التعليم لدى طلابنا المتفوقين. أبوظبي - وام