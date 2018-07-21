وفد طلابي من «دبي التعليمية» يطلع على «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

اطلع وفد من برنامج تطوير المواهب الإعلامية الطلابية التابع لمنطقة دبي التعليمية أثناء زيارة القيادة العامة لشرطة دبي على مهام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبرنامج البعثات الخاص بشرطة دبي ومهام مركز القيادة والسيطرة، وإدارة الإعلام الأمني وإدارة التواصل الاجتماعي.

واستقبل اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي الوفد الطلابي في الإدارة بحضور العقيد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

والدكتور فؤاد علي تربح خبير أول السموم الجنائية، مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة، والمهندسة سلامة محمد الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، وعائشة بن بيات مشرفة برنامج تطوير المواهب الإعلامية وسهيلة المر من المنطقة التعليمية.

وقدم اللواء المنصوري للوفد الطلابي شرحاً حول عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ودورها المهم ضمن قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي، والمكونة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بما فيها من تخصصات علمية مهمة.

كما استمعوا من المقدم منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب إلى شرح حول برنامج البعثات في شرطة دبي الذي انطلق عام 1986.

واستمع الوفد من سعيد أمين رئيس قسم الأخبار والنشر إلى شرح حول مهام إدارة الإعلام الأمني التي تعتبر واحدة من ضمن 10 إدارات تتبع للإدارة العامة لإسعاد المجتمع.