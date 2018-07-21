مجلس أولياء الأمور في دبا الحصن ينظم ورشاً تثقيفية للطلبة

المصدر: دبا الحصن - البيان

نظم مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بدبا الحصن خلال العطلة الصيفية برنامجاً تراثياً تضمن عدداً من الورش الهادفة الموجهة للطلبة.

أقيمت الفعالية تحت شعار «إرث زايد نهج رائد» وتوجهت نحو توعية الطلاب واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم، قدم الورش محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في دبا الحصن ومحمد سيف الأقرح نائب رئيس المجلس وحسن محمد صقروه عضو المجلس.

وتضمن البرنامج ورشة التجديف للقوارب الصغيرة والإتكيت الاجتماعي وإتكيت السفر، حيث تطرقت الورشة إلى القيم والعادات القديمة وكيفية المحافظة عليها.

وأكد محمد رشود أهمية مبادرة المجلس في طرح الورش التي تعنى بالتراث كونها جزءاً أصيلاً من العادات والقيم الوطنية، وفرصة لربط الأجيال بالماضي لا سيما خلال عام زايد.