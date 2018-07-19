تخصيص 150 دقيقة للنشاط البدني في المدارس الخاصة أسبوعياً

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أبرمت هيئة الصحة في دبي، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي سيتم بموجبها تخصيص 150 دقيقة أسبوعياً للنشاط البدني في المدارس الخاصة، وذلك تماشياً مع متطلبات سياسة الصحة المدرسية المعتمدة مـن حكومـة دبـي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في الإشراف على الشؤون الصحية ضمن المدارس الخاصة بدبي، وإعداد واعتماد معايير تقييم المنشآت التعليمية المتعلقة بالمحور الصحي، وتدريب الكوادر الطبية في المنشآت التعليمية على برامج الصحة المدرسية.

وقع مذكرة التفاهم، بمقر هيئة الصحة في دبي، معالي حميد محمد القطامي مدير عام الهيئة، والدكتور عبد الله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين بكلتا الهيئتين.

حرص

وأكد معالي حميد محمد القطامي أن هيئة الصحة في دبي تحرص على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتكاملها مع مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية في الإمارة لتحقيق أهدافها وتطلعاتها وبرامجها الطموحة في ظل التحول الاستراتيجي الذي تشهده الهيئة حالياً.

وقال معاليه: إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ سياسة الصحة المدرسية في الإمارة للأعوام 2018 -2021 والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تعتبر الإطار العام والشامل لتوحيد الجهود والرؤى والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير وبناء خدمات صحة مدرسية كفؤة تستجيب للاحتياجات وتتعاطى مع المشكلات بمرونة عالية، وتركز في محاورها المختلفة على الوقاية، وتشجيع الطلبة على تبني أنماط الحياة الصحية، وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض.

وأكد معاليه الاهتمام الذي توليه هيئة الصحة في دبي لبناء نظام صحي مدرسي يستند إلى المعلومات والأدلة والتحاليل الإحصائية والمؤشرات الصحية، حيث شددت سياسة الصحة المدرسية الجديدة على أهمية بحوث النظم الصحية المرتبطة بالصحة المدرسية كخيار استراتيجي لتحديد حجم وشكل وماهية المشاكل الصحية وسبل مواجهتها.

جهود مشتركة

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الكرم: يسعدنا مواصلة شراكتنا الممتدة مع هيئة الصحة في دبي من أجل تعزيز جودة حياة طلبتنا في قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تشكل امتداداً لجهود مشتركة بين مختلف فرق العمل المعنية بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية والرياضية في المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها وأشكالها.