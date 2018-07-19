عبد الله المري: الأنشطة الصيفية تعدّ جيلاً واعياً ومثقفاً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة.

جاء ذلك خلال تفقّده الدورات والبرامج الصيفية التي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة...ابتكار وقيادة» في مركز شرطة القصيص، وكان في استقباله العميد عبد الحليم محمد احمد الهاشمي، مدير المركز بالنيابة، والمقدم الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، المنسق العام لمجلس شرطة دبي الطلابي، والرائد ناصر عبد العزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، وعدد من الطلاب.

وتجول اللواء عبد الله خليفة المري، على الدورات الصيفية المقامة في المركز والتقى أبناءه الطلبة مستمعاً إلى آرائهم وملاحظاتهم فيها، مشيدا بالإعداد الجيد للدورة.