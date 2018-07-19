اختتام فعاليات «المبرمج الإماراتي» اليوم بمشاركة 200 طالب وطالبة

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

تختتم صباح اليوم فعاليات برنامج المبرمج الإماراتي بنسخته الثانية بمشاركة 200 طالب وطالبة من المواطنين، ونظم البرنامج صندوق الوطن بالتعاون مع مركز شباب عجمان وكلية المدينة الجامعية في عجمان، وبهدف صقل مهارات الطلبة في مجال البرمجة وإطلاعهم على كافة الأسرار التي تسهل عليهم تسخير تقنية المعلومات في الحياة اليومية والتفكير بأحداث التطوير المنشود بما يرتقي بهم ليكونوا صناع الغد المشرق وبناة المستقبل الأفضل.

وقال أحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان لـ«البيان»: «يأتي تنظيم النسخة الثانية لمبادرة المبرمج الإماراتي كثمرة تعاون مشترك بين كلية المدينة الجامعية وصندوق الوطن ومركز شباب عجمان لاكتشاف ورعاية الموهوبين الإماراتيين وتعليمهم مهارات البرمجة وتوفير بيئة خاصة لهم للابتكار والارتقاء بمنظومة التعليم إلى آفاق أوسع تسهم في إعداد جيل إماراتي متمكن».

ومن جانبه، قال محمد تاج الدين القاضي مدير صندوق الوطن: «مبادرة المبرمج الإماراتي التي أطلقها صندوق الوطن تهدف إلى إعداد جيل يجيد لغة الحاضر والمستقبل في مجال البرمجة وتعليم الأبناء المهارات وتدريبهم من خلال برامج متطورة».