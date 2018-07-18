اعتراف أكاديمي أردني ببرامج جامعة الفلاح

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

نجحت جامعة الفلاح في الحصول على شهادة بالاعتراف الأكاديمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الجامعة وتميزها في عددٍ من المجالات على المستوى المحلي والدولي.

وتأتي أهمية الاعتراف الأكاديمي من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية بالنسبة للطلاب الأردنيين من جهة، ورفع الثقة في مخرجات الجامعة التعليمية من جهة أخرى، لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وجاء الاعتراف بعد خطة عمل وضعتها الجامعة، وعدد من الزيارات لفريق من المتخصصين الأردنيين العاملين في الوزارة، حيث تم تقييم الجامعة ضمن العديد من المعايير الأكاديمية، شملت زيارتهم كليات الجامعة وعماداتها ووحداتها المختلفة، وتم من خلالها فحص الوثائق الداعمة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية للوقوف على البنية التحتية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بلعربي أن الجامعة حصلت على الاعتراف الأكاديمي بالأردن بعد أن حققت كل المعايير والمتطلبات، واستوفت كل شروط الجودة، مضيفاً أن الجامعة مستمرة في مواكبة التطورات والتغيرات العلميّة والتقنية التي تحدث بمعدل سريع في الجامعة، ما يعطي ثقة أكبر للجامعة من قبل القائمين على التعليم.

مؤكداً أنه يجب أن ينعكس هذا الإنجاز على أداء جميع منسوبي الجامعة من خلال ترسيخ مبادئ الجودة، لتصبح ممارسة يومية مع الارتقاء بالأداء وتحسين بيئتي العمل الأكاديمية والإدارية. ويذكر أن جامعة الفلاح مرخصة ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.