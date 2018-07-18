محمد الشرقي خلال تكريمه أوائل الثانوية: الإمارات أرست قواعد متينة لتعليم عالمي

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت فهماً جديداً للتنمية المستدامة، حين اعتمدت.

ومنذ وقت مبكر، سياسة الاستثمار بالإنسان، مبدياً اعتزازه بنجاح الدولة في إرساء قواعد متينة لبيئة تعليمية تتمتع بمعايير عالمية المستوى.

جاء ذلك خلال تكريم سمو ولي العهد طلاب الصف الـ 12 الأوائل على مستوى الدولة والفجيرة للعام الدراسي الحالي، وذلك في الحفل الذي أقامه صباح أمس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بحكومة الفجيرة بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية، في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة.

وأشاد سموه برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وأخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات ودعم سموهم المتواصل لمسيرة التعليم وتطويرها في الدولة.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن التعليم كان ولم يزل قاعدتنا الصلبة في تدعيم صرح الاتحاد ورهاننا الحقيقي في المستقبل، مستذكراً في هذا السياق قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في كلمته بالقمة الحكومية 2015: «إن الاستثمار الناجح بالتعليم لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة».

وقام سمو ولي عهد الفجيرة بتكريم 40 طالباً وطالبة من الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الدولة وإمارة الفجيرة، في الصف الـ 12 بمساريه العام و المتقدم وطلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية ومن الطلبة أصحاب الهمم، وأبناء الشهداء وأوائل التعليم المستمر، والدارس الأكبر سناً.

كما كرم سموه مديري المدارس التي حقق أبناؤها تفوقاً على مستوى الدولة والفجيرة، إضافة إلى تكريم القيادات التربوية السابقة والقيادات التربوية الحالية والداعمين لحفل التكريم.

وهنأ سمو ولي العهد الطلبة المكرمين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم العلمية وتطوير مقدراتهم والإبداع والابتكار وتقديم الجديد والمختلف كل في مجاله بما يخدم الدولة ويحقق مصالحها، مجدداً ثقته بأبناء الإمارات وقدرتهم على تعزيز المكانة المرموقة لدولة الإمارات.

بدوره توجه المستشار راشد عبيد سيف حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمناسبة النجاح المتميز الذي حققه طلاب وطالبات مدارس الإمارة خلال امتحانات الثانوية العامة.