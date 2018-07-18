«بريطانية دبي» توقّع اتفاقيتي تعاون مع جامعتين في المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

عقدت الجامعة البريطانية في دبي، أمس، مؤتمراً صحافياً لتدشين برامجها لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وتقنية المعلومات.

ومن ضمنها أول برنامج بكالوريوس في الذكاء الاصطناعي، بشراكة مع جامعتين من أعرق الجامعات البريطانية لمنح شهادات مزدوجة، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، والدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وممثلين عن صندوق المعرفة ومركز دبي للإحصاء، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

ووقّعت الجامعة البريطانية في دبي اتفاقيتي تعاون مع جامعة أدنبرة، وجامعة غلاسكو، وأصبح بمقدور طلاب الجامعة المسجلين في برنامجي بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهروميكانيكية، أو الهندسة الصناعية إكمال دراستهم في آخر سنتين في المملكة المتحدة إذا أرادوا.

حيث يستطيع الطلاب دراسة برامج الهندسة الكهربائية والميكانيكية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة أدنبرة، بينما يستطيعون دراسة الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الإلكترونية والكهربائية أو الهندسة الإلكتروميكانيكية أو نظم هندسة الفضاء في جامعة غلاسكو.

ويستطيع طلبة الجامعة البريطانية في دبي الاستفادة من التعاون المثمر بين جامعتهم وجامعتين من أحسن الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة، إضافة لذلك، سوف توفر الجامعتان لهؤلاء الطلاب مساعدة مالية كمنحة لتغطية نفقات دراستهم.