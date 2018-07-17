33 طالباً يشاركون في أكاديمية «نيويورك أبوظبي» الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء 33 طالباً وطالبة تم اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية الصيفية الخاصة بالجامعة ضمن برنامج «منحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد»، الخاصة بطلاب المدارس الثانوية المتفوقين لعام 2019.

ويوفر البرنامج الأكاديمي المكثف، الذي يمتد لمدة 18 شهراً، في عامه الـ 8، تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الطلاب الإماراتيين في أبوظبي لدخول أهم جامعات العالم التي تعتمد اللغة الإنجليزية، ومنهم جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار الطلاب بناءً على تحصيلهم الدراسي ودوافعهم للالتحاق بالجامعة ومهاراتهم القيادية ومدى إمكاناتهم للتطور واكتساب المهارات. ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على تطوير مهارات الطلاب في مجالات التفكير النقدي والكتابة والمناقشة باللغة الإنجليزية والمنطق الحسابي للعلوم والتحضير لاجتياز الاختبارات الموحدة، إضافة إلى فن الخطابة ومهارات القيادة.

وتمتد الأكاديمية الصيفية على مدى صيفين متتاليين بعد إتمام المرحلتين الـ 10 والـ 11 على التوالي، إضافة إلى 3 فصول دراسية تتضمن محاضرات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت، أو بشكل مباشر طوال العام الدراسي.

ويوفر البرنامج فرصة قيمة للتعرف إلى القواعد والقيم والمعايير الأكاديمية التي تتناسب مع ثقافة مؤسسات التعليم العالي العالمية الرائدة، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه حول شروط القبول الجامعي، فيما تدعم هذه التجربة التعليمية الشاملة عبر الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية الإضافية ضمن عدة مواقع عالمية لجامعة نيويورك، تشمل كلاً من أبوظبي، ونيويورك، ومدينة فلورنسا في إيطاليا.

وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج:« ملتزمون بإعداد الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية والخبرات الأكاديمية اللازمة كي يصبحوا رواد المستقبل في كل المجالات.

ولا يقتصر هذا البرنامج على توفير فرص التطور الأكاديمي والفكري لتحقيق النجاح فحسب، لكنه، أيضاً، يبني ثقة الطلاب بأنفسهم، ويلهمهم في مسيرتهم لإدراك كامل إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم».

دورة تعليمية

ويخضع الطلاب خلال فترة الصيف الأولى لدورة تعليمية تمتد لـ 3 أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي، وتتاح لهم الفرصة بعد ذلك للسفر إلى المركز الأكاديمي التابع لجامعة نيويورك في مدينة فلورنسا في إيطاليا للدراسة لـ 9 أيام إضافية، فيما تقسم فترة الصيف الثانية على نحو مشابه بين أبوظبي وجامعة نيويورك في مدينة نيويورك.

إضافة إلى مواصلة برنامجهم الأكاديمي في فلورنسا ونيويورك، وسيتسنى للطلاب المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية، مثل زيارة المتاحف والمواقع التاريخية وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى، فضلاً عن الاجتماعات الخاصة مع القادة المحليين.

وسعياً لتوفير الدعم والإرشاد الأكاديمي طوال العام الدراسي، تقدم للطلاب إرشادات وواجبات عن طريق الإنترنت لتحضيرهم لامتحان «سات»، إضافة إلى مشاركتهم في برنامج شخصي مرتين خلال السنة الدراسية الـ 11، الذي يعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن جانبها قالت ديان سي يو، المديرة التنفيذية للأكاديمية الصيفية ومستشارة القيادة في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن الالتحاق ببرنامج الأكاديمية الصيفية يتطلب عملية تقييم دقيقة وصارمة، وأثبت البرنامج التحضيري نجاحه في تطوير القدرات الأكاديمية والمهارات القيادية للطلاب المشاركين».

وضمت قائمة الطلبة الفائزين كلاً من: عبدالله الفارسي، وعبدالله الزرعوني، وأحمد الخوري، وأحمد الحوسني، وأحمد زغبر، وعائشة العوضي، واليازية المهيري، وبطي الجنيبي، وفاطمة الزرعوني، وحمدة الزعابي، وحصة آل علي، وهند الخوري، وخليفة الشحي، ولطيفة الجلاف، ومهرة المنصوري، ومريم النويس، وميرة البلوشي، وميرة السويدي.

ومحمد راشد الرميثي، ومحمد سلطان العلماء، وموزة العتيبة، ونادية الظاهري، وروضة البلوشي، وروضة الخوري، وريم سالم المحرزي، وسعيد الشرجي، وسيف الحوسني، وصالح بوصيبع، وسارة العفاري، وشمسة الفهيم، وشيماء الشحي، وياسمين الأنقر، ويوسف البلوشي.