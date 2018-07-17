دارسات من «حمدان بن محمد الذكية» يتدربن في «كلية آل مكتوم» باسكتلندا

المصدر: دبي - البيان

حضر الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، حفل ختام الدورة الـ 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، الذي نظمته كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أولد كورس هوتيل في سانت أندروز بأسكتلندا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

حيث شاركت دارسات من جامعة حمدان بن محمد الذكية، للمرة الأولى في البرنامج المتمحور حول موضوع «التاريخ والثقافة والعالم المعاصر».

وجاءت المشاركة الأولى للدارسات في إطار مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين، التي تضع أسساً متينة للتعاون البنّاء في غرس قيم التفاهم المتبادل والتعددية الثقافية لدى الدارسين والدارسات وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في إرساء دعائم الانفتاح والتفاهم والتعايش السلمي، لتعزيز ريادة الإمارات على الساحة الدولية.

وشكل البرنامج محطة مهمة لتزويد دارسات الجامعة بتجربة ثقافية وحضارية فريدة، مهّدت الطريق أمامهنّ للوصول إلى فهم معمق حول التاريخ العريق لأسكتلندا، ودورها على خارطة العالم المعاصر.

وإلى جانب المشاركة الأولى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، استقطب برنامج التدريب الصيفي مشاركة هي الأكبر في تاريخه من نخبة الجامعات والكليات.

وتخلل البرنامج سلسلة من المحاضرات والزيارات والندوات والمناقشات، التي أتاحت الفرصة لإثراء المعرفة والارتقاء بمهارات التواصل الثقافي والحضاري لدى الدارسات.

وخضعت الدارسات لأكثر من 30 ساعة تدريبية حول مواضيع عدة، أبرزها الكتابة النقدية والتحليلية للقضايا ذات الصلة بالتاريخ والثقافة والعالم المعاصر، إلى جانب المشاركة في مناقشات نظرية وأنشطة تفاعلية وتطبيقية على سياقات محددة، مثل التعددية الثقافية، والتنوع في المملكة المتحدة ودولة الإمارات.