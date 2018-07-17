300 طالب في دورة صقر الصيفية للقرآن الكريم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم دورتها الصيفية دورة الشيخ صقر الصيفية الرابعة، أمس، في جميع مراكزها المخصصة للدورة الصيفية، ومنها مركز الغزال، ومركز بيت السركال، ومركز فتيات الرمس، ومركز نورة بنت سلطان، ومركز وادي العجيلي.

وأوضح أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم إلى أن عدد المنتسبين لهذه الدورة بلغ 300 طالب وطالبة، وذلك يعكس الإقبال الكبير للطلبة على الدورة الصيفية، التي تم التجهيز لها بالكامل من كل النواحي، لتكون دورة مليئة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة للطلبة.

وتهدف الدورة إلى استغلال أوقات فراغ الطلبة في الإجازة الصيفية، وإتاحة فرص الاستفادة والترفيه لهم، وتنمية مواهبهم، وغرس الوسطية والاعتدال في نفوسهم، من خلال الأنشطة والفعاليات والرحلات الترفيهية المتنوعة التي تنظمها هذه الدورة، وتقديم الجوائز التشجيعية لهم في نهاية الدورة.