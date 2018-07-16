إطلاق الدورة الثانية من «جسور المعرفة»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات (تطوير)، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن انطلاق الدورة الثانية من برنامج «جسور المعرفة»، الذي يستهدف طلبة الجامعات المواطنين في الشارقة، وذلك برحلة تدريبية متخصصة إلى المملكة المتحدة، تنطلق في الفترة من الـ 5 وحتى الـ 15 من أغسطس المقبل، وتتضمن زيارة لعدد من المؤسسات الرائدة العاملة في مجال تنمية قدرات الشباب، وريادة الأعمال.

أهداف

ويهدف برنامج «جسور المعرفة» الذي انطلق في العام 2017، إلى تأهيل القيادات الوطنية الواعدة من شباب الجامعات بالشارقة، وتنمية وصقل مهاراتهم، من خلال ابتعاثهم إلى الخارج، والتواصل مع المؤسسات العريقة لنقل وتبادل الخبرات، وتعريفهم بأفضل التجارب العالمية والاستفادة منها. ويشارك في دورة هذا العام من البرنامج 15 طالباً وطالبة من الطلبة المتميزين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، والذين تم اختيارهم من جامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكليات التقنية العليا، ومراكز الناشئة في الشارقة، وفق معايير محددة راعت مؤهلاتهم، وقدراتهم القيادية، وحماسهم ومبادراتهم، ومهارات التواصل لديهم.