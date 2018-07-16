سفراء التعليم العالي يطلعون على تجارب الجامعات العالمية

المصدر: Ⅶدبي - وام

أوفدت وزارة التربية والتعليم الدفعة الأولى من الطلبة المشاركين في برنامج «سفراؤنا»، حيث استهل 125 طالباً وطالبة من الطلبة الجامعيين المنضمين لبرنامج سفراء التعليم العالي رحلتهم بزيارة إلى جامعة سنغافورة الوطنية المرموقة وجامعة دالهاوسي في كندا وجامعة ماساتشوستس أمهرست الأميركية وجامعة سيراكيوز في نيويورك وسينخرطون في البرامج الإثرائية والتثقيفية الموجهة لهم من قبل تلك الجامعات، وسيتعرفون إلى ما تحتويه من مراكز أبحاث بمختلف مجالات العلوم.

وقال الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي: «إن برنامج «سفراؤنا» يلبي رؤية وزارة التربية والتعليم في مواكبة كافة التطورات المتسارعة في مختلف حقول المعرفة، إذ تسعى الوزارة عبر مجمل برامجها إلى تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية وما يرتبط منها بقطاع التعليم».

وأضاف: «نتطلع إلى رؤية التطوّر التعليمي والثقافي والشخصي الذي سيكتسبه طلابنا من خلال رحلاتهم العلمية إلى الخارج، حيث وضعنا برنامجاً متكاملاً يتيح لهم التعرف إلى أنشطة تلك المؤسسات الدولية الرائدة وكيف تطبّق الحلول المبتكرة والتكنولوجيا على الصناعات في المنطقة».

طلبات

وتلقّت وزارة التربية والتعليم طلبات من 1224 طالباً جامعياً لبرنامج «سفراؤنا»، وتم اختيار 125 من نخبة الطلبة الجامعيين للانضمام للبرنامج الصيفي. وسيشارك 43 طالباً ضمن برنامج سفراء التعليم العالي ببرنامج إثراء يمتد على مدار 4 أسابيع في جامعة ماساتشوستس أمهرست في فصول دراسية تفاعلية قائمة على العمل الجماعي، وسيخضع الطلبة المشاركون لجلسة بعنوان «أفكار تغيّر العالم» وتغطّي عدة محاور منها تغيّر المناخ وظهور التكنولوجيا الخضراء، وسيقوم الطلاب بزيارة مختبر التصنيع الرقمي حيث سيتم تكليفهم بإيجاد حلّ لموضوع إحدى الوحدات الدراسية التي يدرسونها.