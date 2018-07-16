سلطان القاسمي يعدّل قانون المنح الدراسية

المصدر: Ⅶ الشارقة ــعصام الدين عوض

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بتعديل قانون المنح الدراسية، بحيث يفضي إلى المساواة في المنح بين الطلبة من مواطني الإمارة خريجي المدارس الخاصة والحكومية، وأن يتم تحديد المنح بناء على راتب ولي أمر الطالب، بمعدل منحة كاملة، إذا كان راتب ولي الأمر أقل من 50 ألف درهم شهرياً، ونصف منحة إذا كان الراتب أكثر من 50 ألف درهم.

وأكدت خولة عبد الرحمن بن هدة رئيس قسم المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، في مداخلة عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، وجّه الهيئة بتعديل قانون المنح الدراسية، حيث كان في السابق يتم تحديد نسبة المنحة الدراسية، بناء على دخل ولي أمر الطالب، وعلى تصنيف المدرسة التي تخرج فيها الطالب، سواء كانت حكومية أم خاصة، فيمنح خريجو الخاصة منحة 50 %، وبالتعديل الجديد، سيتم تحديد المنحة للطلاب مواطني إمارة الشارقة، بناء على دخل ولي الأمر، فإذا كان راتب ولي الأمر أقل من 50 ألف درهم، ولا يزال على رأس عمله، أو متقاعداً ولديه راتب تقاعدي، أو متوفى لديه راتب تقاعدي، أو من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، فيحصل الطالب على منحة دراسية كاملة، أما إذا كان راتب ولي الأمر أكثر من 50 ألف درهم، ولا يزال على رأس عمله، أو لديه راتب تقاعدي، أو عمل تجاري، أو متوفى ولديه راتب تقاعدي، فيحصل الطالب على منحة دراسية 50 %.

توجيهات

وأوضحت بن هدة أن برامج المنح الدراسية للطلبة المواطنين المتفوقين، يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بدعم الطلاب المتفوقين، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، وتكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير أفضل الفرص التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات الفنية.

وأكدت أن الهيئة مستمرة في تقديم المنح الدراسية، ودعم ومساندة الطلاب والطالبات المتفوقين، وأن التعليم المتميز يعتبر أفضل استثمار، وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مبينة أنه بدأ فتح باب التسجيل للطلبة، وأن الخامس من شهر أغسطس المقبل، يعد آخر يوم لقبول الطلبات عن طريق موقع الهيئة، مناشدة كافة الطلبة بضرورة إدخال بياناتهم بطريقة صحيحة.