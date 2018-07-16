جامعة كيل البريطانية تمنح نوال الحوسني الدكتوراه الفخرية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

منح مجلس أمناء جامعة كيل البريطانية، الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً لمساهمتها البارزة وتفانيها في دعم قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.

وتُعد الدكتورة نوال الحوسني من أبرز المدافعين العالميين عن الاستدامة، وتمتلك الدكتورة الحوسني خبرة واسعة في المجال الأكاديمي وقطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إذ شغلت منصب مدير إدارة الاستدامة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، كما تولت مهام مدير إدارة «جائزة زايد لطاقة المستقبل»، وهي جائزة سنوية تمنحها الإمارات للتميز في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة.

وخلال الحفل، ألقت الدكتورة نوال الحوسني كلمة، أعربت فيها عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، خاصة أنه يأتي من جامعة عريقة المستوى، معتبرة أن الفضل في هذا التكريم يعود لدولتنا الحبيبة. وقالت: «كم أنا محظوظة كوني ابنة لدولة الإمارات، الدولة ذات التاريخ الطويل والحافل في تنشئة ورعاية روح الإبداع والابتكار والاستدامة».

وأضافت: «بدأتُ مسيرتي التعليمية في المدارس الحكومية، ومن ثم التحقت بإحدى الجامعات الوطنية وتحديداً جامعة الإمارات، حيث حصلت على درجة البكالوريس في الهندسة، ثم نلت منحة دراسية مقدمة من الدولة لمتابعة دراستي لدرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية المستدامة. ببساطة، أنا إماراتية. ونشأتي قد أشبعتني حرصاً عميقاً على جعل الاستدامة أسلوب حياة».

وهنّأت الدكتورة نوال جميع الخريجين وشجعتهم على أن يكونوا مواطنين عالميين، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في خدمة المجتمع. وقالت: «كوني خريجة من كلية الهندسة، تكمن طبيعة عملي دائماً في إيجاد الحلول للمشكلات. ومن وجهة نظري، أن ظاهرة تغير المناخ تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحالي، وإن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير تغير المناخ أمر بالغ الأهمية، وهناك حاجة ملحة لتبني حلول الطاقة المستدامة».

وثمنت الدكتورة نوال في ختام كلمتها مبادرة جامعة كيل، وتقدمت بالشكر والتقدير لمجلس أمناء الجامعة لمنحها شهادة الدكتوراه الفخرية.